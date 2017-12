K vražde 39-ročného muža sa priznala jeho staršia družka

Pitva preukázala, že k úmrtiu došlo po bodnutí noža do hrudníka, čo spôsobilo zranenie osrdcovníka a srdca.

Senica 27. decembra (TASR) – Žena vo veku 60 rokov sa priznala k vražde svojho 39-ročného druha. Jeho telo našiel 23. decembra okoloidúci pred obytným domom na Hollého ulici v Senici. Informovala o tom v stredu krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



Pod vrchným oblečením mal nebohý zranenie, ktoré nasvedčovalo, že mohlo ísť o cudzie zavinenie smrti, a obhliadajúci lekár preto nariadil vykonať súdnu pitvu. "Polícia ihneď po náleze preverila všetky informácie k poslednému pohybu aj pobytu muža. Krátko na to kriminalisti zadržali o 21 rokov staršiu ženu, ktorá bola značne pod vplyvom alkoholu. Policajtom sa ku všetkému priznala," informovala Linkešová. S druhom spoločne prebývali v Senici a k násilnému konaniu zo strany ženy malo prísť ešte v utorok 19. decembra ráno v bývalej budove okresného úradu, kde sa dvojica zdržiavala.



"Motív jej konania polícia naďalej zisťuje. Pitva preukázala, že k úmrtiu došlo po bodnutí noža do hrudníka, čo spôsobilo zranenie osrdcovníka a srdca. Vyšetrovateľ obvinil ženu zo zločinu zabitia a podal návrh na jej väzobné stíhanie. Na základe rozhodnutia súdu ju policajná hliadka v utorok 26. decembra vo večerných hodinách eskortovala z cely policajného zaistenia do výkonu väzby," dodala hovorkyňa. Za úmyselné spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví s následkom smrti jej hrozí v zmysle zákona trest odňatia slobody deväť až 12 rokov.