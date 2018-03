ZAPLAKAL: Košický dôchodca naletel podvodníkovi. Prišiel o úspory

Dôchodca prišiel podľa polície celkovo o 4500 eur a 2000 českých korún.

Košice 16. marca (TASR) – O svoje úspory prišiel 87-ročný dôchodca z Košíc, ktorý naletel podvodníkovi. Doposiaľ neznámy páchateľ ho v stredu (14.3.) oslovil pri vchode do obytného domu v mestskej časti Košice Západ s tým, že má pre neho preplatok zo sociálnej poisťovne vo výške 150 eur. Napokon však dôchodca prišiel podľa polície o 4500 eur a 2000 českých korún.



Dôchodca išiel s neznámym mužom do svojho bytu, kde mu muž dal najprv 50 eur a potom si peniaze vzal späť. Následne mu dal 500 eur, pričom chcel od neho výdavok. Domáci na to odišiel do vedľajšej izby, odkiaľ doniesol svoje úspory a položil ich na stôl. "Dôchodcovi sa však 500-eurovka 'nepáčila', tak ju neznámy muž vzal a povedal, že o chvíľu príde dolu poštárka a dá mu podpísať prevzatie preplatku. Spolu sa vybrali k vchodovej bráne bytového domu, pričom dôchodca dvere bytu neuzamkol, iba privrel. Cestou dole sa mu neznámy muž stratil z dohľadu. Keď sa dôchodca vrátil do bytu, peniaze (4500 eur a 2000 CZK) na stole už neboli," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



V tejto súvislosti policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin krádeže a prečin porušovania domovej slobody. Polícia po páchateľovi intenzívne pátra.



"Polícia vyzýva občanov na zvýšenú ostražitosť, obozretnosť a opatrnosť najmä voči cudzím osobám, nakoľko môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vopred vytipovali za účelom získania ich finančných úspor alebo cenností," upozornila Mésarová.