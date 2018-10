Mladého muža zo Žarnovice obvinili z drogovej trestnej činnosti

Od presne nezisteného obdobia si z neznámeho zdroja neoprávnene zadovažoval psychotropnú látku na účely osobnej spotreby, ako aj na účely jej poskytnutia ďalším konzumentom.

Žarnovica 12. októbra (TASR) - Trest odňatia slobody na desať až 15 rokov hrozí 31-ročnému mužovi zo Žarnovice, ktorého polícia obvinila z drogovej trestnej činnosti. Od presne nezisteného obdobia si z neznámeho zdroja neoprávnene zadovažoval psychotropnú látku na účely osobnej spotreby, ako aj na účely jej poskytnutia ďalším konzumentom.



"Neoprávnene ju prechovával vo svojej garáži a bezodplatne ju poskytoval aj ďalším konzumentom. Robil tak od decembra 2017 do októbra 2018 v intervaloch dva- až trikrát mesačne. Jednému z nich sa pokúsil drogy aj predať za 20 eur, avšak k samotnému predaju už nedošlo, pretože mu predchádzal policajný zásah," informovala Mária Faltániová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.



Pri prehliadke iných priestorov u obvineného našli policajti šesť plastových striekačiek s hnedou kryštalickou látkou. Expertíza ukázala, že ide o 17,14 gramu pervitínu a uvedené množstvo predstavuje najmenej 305 bežných jednotlivých dávok drogy.



"Po vykonaní procesných úkonov vyšetrovateľ obvineného umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na jeho vzatie do väzby," dodala Faltániová s tým, že muž je obvinený z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.