Mladík z okresu Michalovce narazil autom do telefónneho stĺpa

Michalovce 3. októbra (TASR) - Mladík z okresu Michalovce v utorok (2.10.) okolo 13.00 h narazil s autom do telefónneho stĺpa. Alkohol pred jazdou nepil.



Ako v utorok informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, s osobným autom smeroval od križovatky obcí Pavlovce nad Uhom – Bajany – Veľké Kapušany na obec Bajany. "Pri prejazde pravotočivou zákrutou pravdepodobne dostal s vozidlom šmyk, v dôsledku ktorého zišiel s autom do priekopy, a narazil do telefónneho stĺpa, ktorý poškodil. Po náraze vymrštilo vozidlo naspäť na cestu, kde ostalo stáť prevrátené na boku," opísala.



Podľa jej ďalších slov pri dopravnej nehode vodič zranenia neutrpel, jeho spolujazdec utrpel podľa predbežnej lekárskej správy zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie. "Predbežná škoda na vozidle bola vyčíslená na 6000 eur, na telefónnom stĺpe na 100 eur," doplnila.



Presná príčina dopravnej nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.