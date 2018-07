ÚRADOVAL ALKOHOL: Opitý muž chcel skočiť z bratislavského Mosta SNP

Most SNP, ilustračná snímka.

Bratislava 18. júla (TASR) - Bratislavskí policajti v stredu zachránili život 27-ročnému mužovi, ktorý chcel skočiť z Mosta SNP v Bratislave. Ako ďalej TASR informovala bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Slamková, hliadku na most vyslali v stredu ráno približne o 6.30 h.



Na moste našli policajti muža, ktorý chcel skokom z mosta ukončiť svoj život. Na miesto ihneď prišli okrem policajtov všetky záchranné zložky. Muž stál na lávke pod mostom, držal sa zábradlia a vedľa seba mal vyložené svoje osobné veci. Opitý muž sa policajtom začal vyhrážať, že ak sa priblížia, tak skočí.



S mužom sa začala rozprávať ďalšia hliadka, ktorá sa k nemu priblížila z opačnej strany. Policajti počas tejto komunikácie využili jeho chvíľkovú nepozornosť a stiahli ho na zem. Muž sa začal brániť a snažil sa policajtom vytrhnúť, no tí použili hmaty a chvaty. Muža však nezranili.



Muža polícia následne odovzdala záchranárom, ktorí mu poskytli prvú pomoc a odviezli ho do jednej z bratislavských nemocníc.