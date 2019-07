DRÁMA V TRNAVE: Muž ohrozoval zbraňou ľudí na Trojičnom námestí

Polícia prijala oznámenie, že v parku Promenáda v Trnave sa nachádza muž so zbraňou, v sobotu o 22. hodine.

Trnava 7. júla (TASR) – Na Trojičnom námestí v Trnave v sobotu (6. 7.) ohrozoval 30-ročný muž strelnou zbraňou ľudí. Policajti museli použiť varovný výstrel do vzduchu a pomocou donucovacích prostriedkov ho spacifikovali.



„Trnavčan je zadržaný v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre útok na verejného činiteľa,“ informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová.



Polícia prijala oznámenie, že v parku Promenáda v Trnave sa nachádza muž so zbraňou, v sobotu o 22. hodine. Následne sa presunul k Trojičnému námestiu, kde po príchode policajtov na miesto strelnou zbraňou ohrozoval ľudí okolo a mieril aj na nich. Policajti ho vyzvali, aby odhodil zbraň, čo však neuposlúchol.



„V tej chvíli existovalo reálne ohrozenie života a zdravia ľudí na námestí, ako aj samotných policajtov, na ktorých mieril,“ uviedla Kredatusová. Preto po opakujúcich výzvach použili policajti varovný vystrel do vzduchu a pomocou donucovacích prostriedkov muža so zbraňou spacifikovali. Udalosť sa zaobišla bez zranení.