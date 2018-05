Muž u seba prechovával viac ako 4200 dávok marihuany, hrozí mu basa

Obvinený si v Českej republike v obci Mikulov zadovážil omamnú a psychotropnú látku, väčšie množstvo usušenej rastliny z rodu konope. Túto priviezol domov, kde ju prechovával.

Partizánske 29. mája (TASR)- Kriminalisti z Partizánskeho zadržali muža, ktorý mal u seba prechovávať viac ako 4200 dávok marihuany. Obvineniu z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi v tejto súvislosti čelí 31-ročný muž z okresu Partizánske. TASR o tom v utorok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.



"Obvinený si v Českej republike v obci Mikulov zadovážil omamnú a psychotropnú látku, väčšie množstvo usušenej rastliny z rodu konope. Túto priviezol domov, kde ju prechovával," opísala Antalová.



Domovú prehliadku u neho vykonali kriminalisti po viacerých mesiacoch zhromažďovania operatívnych informácií na základe príkazu sudcu Okresného súdu v Partizánskom. "Muž mal dlhodobo vo väčšom rozsahu nakupovať a ďalej predávať väčšie množstvá marihuany. Zaistenú sušinu policajti následne zaslali na expertízne skúmanie do Kriminalistického a expertízneho ústavu (KEÚ). Podľa predbežných výsledkov z KEÚ zaistené množstvo, 1102 gramov rastliny canabis, zodpovedá hodnote najmenej 8270 eur. Uvedené množstvo predstavuje 4235 bežnej dávky drogy," ozrejmila ďalej policajná hovorkyňa.



Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol obvinený podľa nej umiestnený do policajnej cely, pričom vyšetrovateľ na neho spracoval podnet na vzatie do väzby. "Sudca Okresného súdu v Partizánskom rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Mužovi hrozí trest odňatia slobody na desať až 15 rokov," dodala.