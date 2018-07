Muž z Medzilaboriec napadol policajta pri zákroku

Po vykonaní potrebných procesných úkonov obvineného umiestnili do cely policajného zaistenia a bol spracovaný podnet na jeho vzatie do väzby.

Medzilaborce 9. júla (TASR) - Muž (32 rokov) z Medzilaboriec napadol v nedeľu (8.7.) v popoludňajších hodinách policajta pri zákroku. Humenský vyšetrovateľ voči nemu vzniesol obvinenie pre prečin útoku na verejného činiteľa.



Ako v pondelok informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik, hliadka vykonávala v čase okolo 13.00 h na ulici Duklianskych hrdinov služobný zákrok proti osobám, ktoré sa tam dopúšťali výtržnosti. "Obvinený muž v podnapitom stave mal v úmysle dostať sa ku skupine týchto osôb a zapojiť sa do výtržnosti. Snažil sa mu v tom zabrániť jeden zo zasahujúcich policajtov, ktorý ho opakovane vyzýval, aby upustil od protiprávneho konania, inak voči nemu budú použité donucovacie prostriedky," vysvetlil.



Podľa jeho ďalších slov muž na výzvy nereagoval a policajta sotil do hrude. Ten v dôsledku toho spadol na pravé koleno. "Potom sa obvinený zapojil do bitky, ktorá prebiehala na spomínaných miestach. Keďže neuposlúchol výzvu a neupustil od útoku, boli voči nemu použité donucovacie prostriedky a bol obmedzený na osobnej slobode," doplnil.



Po vykonaní potrebných procesných úkonov obvineného umiestnili do cely policajného zaistenia a bol spracovaný podnet na jeho vzatie do väzby.