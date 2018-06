Muž z Ruského Potoka skončil s autom mimo cesty, bol opitý

Polícia ho obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Ruský Potok 1. júna (TASR) - Muž z Ruského Potoka v Sninskom okrese skončil s autom mimo cesty, v dychu mu namerali približne 1,65 promile alkoholu. Polícia ho obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Ako informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik, 59-ročný obvinený muž mal počas dopoludnia viesť cez Ruský Potok osobné auto. "Išiel s ním z domu smerom do stredu obce, pričom sa plne nevenoval jeho vedeniu. Prešiel s vozidlom mimo komunikáciu a prednou časťou narazil do zregulovaného koryta potoka. Vodič bol po dopravnej nehode podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 0,79 miligramu na liter etanolu vo vydychovanom vzduchu," vysvetlil.



Vodič podľa Džobanika nebol počas jazdy pripútaný bezpečnostným pásom a pri nehode utrpel zranenia s predbežnou dobou liečenia päť dní. "Z miesta ho rýchla zdravotná pomoc previezla do nemocnice v Snine, kde bol hospitalizovaný," spomenul. Škoda na vozidle bola vyčíslená na približne 1000 eur. "Obvinený je stíhaný na slobode," uzavrel.