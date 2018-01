Muž zo Sniny ukradol kobylu z dvora domu v Belej nad Cirochou

Obvineného muža umiestnili do cely policajného zaistenia a stíhajú ho v tzv. super rýchlom konaní.

Belá nad Cirochou 3. januára (TASR) - Polícia obvinila z prečinu krádeže a porušovania domovej slobody 54-ročného Sninčana, ktorý ukradol v Belej nad Cirochou kobylu. Informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.



Podľa jeho ďalších slov obvinený muž počas noci z pondelka na utorok (2.1.) vošiel na pozemok rodinného domu v uvedenej obci. Vošiel do stajne, odkiaľ odcudzil kobylu chladnokrvníka, s ktorou potom prišiel až do Sniny. "Keď s ňou v utorok (2.1.) ráno prechádzal po časti mesta zvanej Tabla, spozorovala ho policajná hliadka, ktorá ho zastavila a kontrolovala. Policajti muža následne zadržali ako podozrivého z tejto krádeže.



Kobylu, ktorej hodnota bola vyčíslená na 2800 eur, následne vrátili 50-ročnému majiteľovi.



"Obvineného muža umiestnili do cely policajného zaistenia a stíhajú ho v tzv. super rýchlom konaní," uzavrel Džobanik.