Mužovi z Dunajskej Stredy chodili poštou zo zahraničia drogy

V závere uplynulého týždňa ho polícia zadržala priamo pri preberaní listových zásielok s obsahom omamných látok.

Trnava/Dunajská Streda 9. mája (TASR) – Na poštu v Dunajskej Strede do poštovej schránky si nechával zo zahraničia posielať drogy 31-ročný Peter. V závere uplynulého týždňa ho polícia zadržala priamo pri preberaní listových zásielok s obsahom omamných látok.



Na prípade pracovali, ako informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová, policajti z kriminálnej polície krajského riaditeľstva polície v Trnave spoločne s kriminálnym úradom finančnej správy. "Po zadovážení dôkazov vyšetrovateľ muža obvinil z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi," uviedla. Muž je obvinený z toho, že zo zahraničia si prostredníctvom medzinárodnej poštovej služby zadovažoval omamné a psychotropné látky. "V deň, keď polícia podozrivého muža zadržala, prevzal tri poštové zásielky, ktoré zaistili a následne zaslali na expertízu. V nich sa nachádzalo 973 tabliet extázy, ktorých hodnota na čiernom trhu by predstavovala 9730 eur," dodala Kredatusová.



Vzápätí polícia vykonala aj domovú prehliadku v byte podozrivého v Dunajskej Strede. Počas nej policajti našli a zaistili bielu kryštalickú látku, expertízou bolo zistené, že išlo o pervitín v množstve 20 dávok. V byte sa okrem toho nachádzali rôzne veci a predmety súvisiace s distribúciou omamných látok, ako sú rôzne plastové vrecká, zatavená striekačka, váhy a podobne.



Vyšetrovateľ po vznesení obvinenia z drogovej trestnej činnosti zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie, pričom na základe príkazu sudcu bol obvinený 31-ročný Peter v pondelok 7.5. eskortovaný do výkonu väzby. Za dovoz, prechovávanie a distribúciu drog vo väčšom rozsahu mu hrozí odňatie slobody na 10 až 15 rokov.