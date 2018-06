Na železničnom priecestí v Lužiankach sa zrazilo auto s vlakom

Pri nehode utrpel zranenie 28-ročný vodič.

Nitra 19. júna (TASR) – Na železničnej trati v Lužiankach neďaleko Nitry sa zrazilo osobné motorové vozidlo s vlakom. Dopravná nehoda sa stala v utorok o 12.30 h.



"Vodič Citroëna Berlingo pravdepodobne nerešpektoval zvukovú a svetelnú signalizáciu a vošiel do koľajiska pod idúci vlak smerujúci do Topoľčian," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová. Pri nehode utrpel zranenie 28-ročný vodič osobného auta, ktorého previezli do nemocnice. Nikto z cestujúcich vo vlaku nebol zranený.



Alkohol v dychu rušňovodiča policajti nezistili. Vodičovi bude na zistenie alkoholu odobratá v nemocnici krv. Výška škody doposiaľ nebola vyčíslená. Presná príčina dopravnej nehody je v štádiu objasňovania.