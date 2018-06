Policajti u mladíka v stredu krátko po 19.00 h našli deväť kusov priesvitných igelitových vrecúšok, v ktorých sa nachádzalo celkom 6150 miligramov sušiny.

Poprad 29. júna (TASR) - Polícia našla u 21-ročného mladíka z Popradu marihuanu. Vyšetrovateľ voči nemu vzniesol vo štvrtok (28.6.) obvinenie pre zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.



Podľa slov prešovského krajského policajného hovorcu Daniela Džobanika si mal obvinený zakúpiť v stredu (27.6.) popoludní v Poprade rastlinu Cannabis (konope). Časť z nej mal v ten istý deň odpredať a časť prechovávať u sebe.



"Policajti u mladíka v stredu krátko po 19.00 h našli deväť kusov priesvitných igelitových vrecúšok, v ktorých sa nachádzalo celkom 6150 miligramov sušiny. Z tohto množstva by bolo možné vyrobiť minimálne 23 obvykle jednorazových dávok drogy," vysvetlil hovorca.



Popradskí kriminalisti muža podľa jeho ďalších slov zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. "Po vznesení obvinenia vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby," uzavrel.