Svidník 9. mája (TASR) - Nezvestný 57-ročný muž zo Svidníka zomrel pri dopravnej nehode pred obcou Malá Poľana v Stropkovskom okrese. Ako v stredu informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik, nezvestnosť muža nahlásil v pondelok (7.5.) jeho 28-ročný syn.



Podľa informácií od oznamovateľa mal jeho otec v sobotu (5.5.) večer odcestovať do múzea v Medzilaborciach. "Policajti vykonali previerky na viacerých miestach vo Svidníku a Medzilaborciach, nezvestného muža však nenašli," priblížil.



Ako ďalej uviedol, v utorok (8.5.) v čase okolo 16.45 h bola policajná hliadka vyslaná k nálezu havarovaného osobného auta Volkswagen Polo pred obcou Malá Poľana v okrese Stropkov v smere od Medzilaboriec. "Pri vozidle bolo nájdené aj nehybné telo mužského pohlavia. Nebohý muž bol následne stotožnený ako nezvestný 57-ročný Svidníčan," doplnil Džobanik.



K dopravnej nehode podľa jeho ďalších slov došlo od soboty v čase okolo 23.45 h do utorka 16.40 h. "Vozidlo v smere od Krásneho Brodu na Stropkov viedol 57-ročný Svidníčan. Počas tejto jazdy za presne nezistených okolností zišiel s autom mimo vozovku a prednou časťou vozidla narazil do stromu," priblížil okolnosti nehody.



Telo nebohého prevezú na pracovisko súdneho lekárstva v Prešove, kde vykonajú pitvu. "Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia," uzavrel.