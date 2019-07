NEVIDELI STE HO? Polícia pátra po tomto lupičovi

Polícia v Banskej Bystrici objasnila dve lúpežné prepadnutia z minulého roka. Vyšetrovateľ z nich obvinil 33-ročného muža z Banskej Bystrice, po ktorom vyhlásili pátranie. Foto: TASR - KR PZ v Banskej Bystrici,

Banská Bystrica 25. júla (TASR) – Polícia v Banskej Bystrici objasnila dve lúpežné prepadnutia z minulého roka. Vyšetrovateľ z nich obvinil 33-ročného muža z Banskej Bystrice, po ktorom vyhlásili pátranie. TASR o tom vo štvrtok informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.Koncom vlaňajšieho novembra na Partizánskej ceste v Banskej Bystrici násilne vošiel do predajne mäsových výrobkov maskovaný kuklou. Predavačku vtlačil dovnútra, kde spadla a dvere zamkol so slovami: Toto je prepad, nekrič, nič ti neurobím, chcem len peniaze!uviedla hovorkyňa.Ešte predtým v júni sa po polnoci zamkol na dámskych toaletách v prevádzke banskobystrickej herne na Ulici Družby. Keď čašník zabúchal na dvere, obvinený ich odomkol a mieril na neho krátkou strelnou zbraňou. Prinútil ho prejsť k pokladni, kde si obvinený vzal peniaze. Krádežou spôsobil škodu viac ako 1400 eur.zdôraznila Faltániová.Polícia sa v tejto súvislosti obracia na občanov so žiadosťou o pomoc a spoluprácu pri pátraní po hľadanom 33-ročnom Petrovi Hazuchovi z Banskej Bystrice. Zdržiava sa na neznámom mieste, čím marí vyšetrovanie.Menovaný je vysoký 185 centimetrov, silnej zavalitej postavy, má krátke hnedé vlasy a hnedé oči. Akékoľvek informácie o ňom treba oznámiť na najbližšom útvare Policajného zboru alebo na linku tiesňového volania č. 158, prípadne prostredníctvom facebookovej stránky polície Banskobystrického kraja: www.facebook.com/KRPZBB.