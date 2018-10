Mladý Bardejovčan šoféroval opitý, namerali mu až 3,5 promile alkoholu

Pri prechádzaní cez most sa plne nevenoval vedeniu vozidla, v dôsledku čoho pravou stranou svojho auta narazil do piatich dopravných značiek.

Bardejov 25. októbra (TASR) - Polícia obvinila 29-ročného Bardejovčana z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Ako vo štvrtok informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik, muž v utorok (23.10.) večer viedol po Priemyselnej ulici v Bardejove smerom von z mesta osobné auto Seat Ibiza. "Pri prechádzaní cez most sa plne nevenoval vedeniu vozidla, v dôsledku čoho pravou stranou svojho auta narazil do piatich dopravných značiek. Pri náraze do jednej z nich túto vyhodilo do vzduchu a následne spadla na strechu oprotiidúcej Škody Octavia," vysvetlil okolnosti.



Ako ďalej uviedol, vodič Seatu mal pozitívnu dychovú skúšku na alkohol v hodnote takmer 3,5 promile. "Obvinený je stíhaný na slobode," uzavrel.