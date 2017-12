Polícia obvinila Poliaka, mal sa vlámať do niekoľkých prevádzok

Podľa krajského policajného hovorcu z Prešova Daniela Džobanika má byť Poliak zodpovedný za tri prípady vlámania.

Stará Ľubovňa 28. decembra (TASR) - Vyšetrovateľ zo Starej Ľubovne vzniesol v stredu (27.12.) obvinenie voči 25-ročnému mužovi z Poľska za zločin krádeže a prečin poškodzovanie cudzej veci. Podľa krajského policajného hovorcu z Prešova Daniela Džobanika má byť Poliak zodpovedný za tri prípady vlámania.



„Obvinený sa mal počas decembra tohto roku vlámať alebo pokúsiť vlámať do rôznych prevádzok v okrese Stará Ľubovňa. K prvej krádeži došlo 16. decembra, keď v čase okolo 03.00 h prišiel obvinený na svojom aute do obce Mníšek nad Popradom a zaparkoval za miestnymi potravinami. Následne sa vlámal do blízkej reštaurácie, ktorú prehľadal, no nič z nej neukradol,“ priblížil hovorca. Potom sa mal zlodej vlámať do potravín a ukradnúť odtiaľ finančnú hotovosť, zásuvku registračnej pokladne s peniazmi a taktiež tri kusy dobíjacích kupónov mobilného operátora. Škoda spôsobená krádežou v prípade potravín bola vyčíslená na cca 500 eur a poškodením zariadenia oboch prevádzok ďalších 1100 eur.



O dva dni neskôr, 18. decembra, mal obvinený Poliak prísť na Slovensko opäť. „Počas tejto noci sa pokúsil vlámať do troch rôznych prevádzok, avšak vo všetkých troch prípadoch bol neúspešný. V Mníšku nad Popradom chcel vykradnúť predajný stánok, vyrušilo ho však prichádzajúce auto a tak z miesta odišiel. Pri hraničnom priechode Leluchow - Čirč mal v úmysle vlámať sa do predajne rozličného tovaru. Tu sa mu podarilo prekonať všetky zámky avšak do obchodu nevošiel a z miesta ušiel, pretože ho taktiež vyrušilo vozidlo idúce po ceste,“ doplnil Džobanik. Počas tej istej noci sa mal ešte pokúsiť vlámať do obchodu v obci Plaveč, spustil však alarm a zo strachu odišiel. Škody v týchto troch prípadoch boli predbežne vyčíslené na 350 eur.



„Do tretice sa na Slovensku rozhodol kradnúť deň pred Štedrým dňom, a to v potravinách v Mníšku nad Popradom, v ktorých kradol aj 16. decembra. Auto zaparkoval za potravinami a cez okno sa vlámal dnu. Ukradol peniaze a tri fľaše alkoholu. Škoda spôsobená krádežou a poškodením zariadenia bola vyčíslená na takmer 100 eur. Následne nasadol do svojho auta a presunul sa k predajnému stánku, do ktorého sa neúspešne pokúsil vlámať aj predtým. Tentoraz ho už nič nevyrušilo a zo stánku ukradol dve uzamknuté kovové pokladnice s peniazmi. Majiteľovi stánku vznikla krádežou škoda 150 eur a poškodením 100 eur,“ dodáva hovorca.



Po vznesení obvinenia vyšetrovateľ umiestnil muža do cely policajného zaistenia a spracoval podnet na jeho vzatie do väzby.