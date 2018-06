Polícia obvinila pre drogy mladého Humenčana

V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na desať až 15 rokov.

Humenné 11. júna (TASR) - Polícia obvinila 27-ročného Humenčana z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na desať až 15 rokov.



Ako v pondelok informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik, obvinený muž si mal najmenej od decembra 2017 kupovať a ináč zadovažovať omamné a psychotropné látky, okrem iných aj látku s obsahom metamfetamínu. "Túto mal v rôznych množstvách prechovávať u seba v Humennom, ako aj na iných miestach a taktiež ju mal v rôznych množstvách a za rôzne sumy neoprávnene predávať, ako aj ináč zadovažovať pre viacerých odberateľov," vysvetlil.



Pri vykonaní osobnej prehliadky mu odňali injekčnú striekačku, podľa predbežného vyjadrenia išlo o kryštalický materiál s hmotnosťou 0,96 gramov s prítomnosťou účinnej látky metamfetamínu a metylsulfonylmetánu. "Z tohto množstva by bolo možné vyrobiť najmenej desať bežných jednotlivých dávok drogy," vyčíslil Džobanik.



Vyšetrovateľ obvineného umiestnil do cely policajného zaistenia a spracoval podnet na jeho vzatie do väzby.