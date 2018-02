Polícia obvinila Prievidžana, ktorý mal okrádať zubárov

V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na tri až desať rokov.

Prievidza 8. februára (TASR) - Po takmer troch rokoch objasnili prievidzskí policajti krádeže v zubných ambulanciách. Obvineniu zo zločinu krádeže a prečinu porušovania domovej slobody v tejto súvislosti čelí 29-ročný Prievidžan, ten mal ešte v roku 2015 kradnúť v piatich ambulanciách v Prievidzi. Informoval vo štvrtok TASR trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.



"Obvinený sa mal v marci 2015 dostať cez neuzamknuté vchodové dvere do výškovej budovy v Prievidzi, kde sa mal následne vlámať do zubnej ambulancie, poškodiť tam drevenú skrinku a odcudziť peniaze, pričom mal spôsobiť celkovú škodu vo výške 680 eur," uviedol Kudlička. Poškodením dverí do čakárne a zubnej ambulancie mal podľa neho muž spôsobiť ďalšiu škodu vo výške približne 630 eur.



Ďalšie krádeže do zubných ambulancií v Prievidzi mal Prievidžan podľa polície vykonať v júli 2015. "Po vniknutí do uzamknutej budovy sa mal vlámať celkovo do štyroch zubných ambulancií, z ktorých mal odcudziť peniaze," pokračoval policajný hovorca.



Zubárom v tomto prípade vznikla celková škoda 724 eur, škoda vo výške 50 eur bola na vchodových dverách do budovy. "V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na tri až desať rokov," dodal Kudlička.