DOPLATIL na dôverčivosť: Okradnutý 86-ročný dôchodca chcel len pomôcť

Dvojica zlodejov sa ho najprv opýtala na cestu, neskôr chceli, aby im zamenil doláre.

Banská Bystrica 20. januára (TASR) – Na svoju dôverčivosť doplatil 86-ročný dôchodca z Banskej Bystrice. Chcel pomôcť a vymeniť eurá za doláre, neznámi páchatelia ho však okradli. O prípade, ako aj o pátraní po podozrivých osobách TASR informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.



"Vyšetrovateľ v Banskej Bystrici začal trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Dvaja doposiaľ nestotožnení páchatelia, muž a žena, vo štvrtok (18.1.) okolo 10.00 h oslovili na Ulici 29. augusta poškodeného a pýtali sa na cestu do Rooseveltovej nemocnice s tým, že tam majú známeho po dopravnej nehode. Dôchodca nastúpil do auta a ukázal im cestu. Jeden z dvojice vošiel do nemocnice a po desiatich minútach sa vrátil. Povedal, že potrebuje 1000 eur, ale má len 10.000 dolárov. Poškodený sa ponúkol, že doma má peniaze a zamení im," opísala Faltániová.



Scenár bol už potom rovnaký ako pri iných okradnutých senioroch. Prišli k nemu domov, starký vyložil na stôl 555 eur a keď sa vzdialil, využili jeho nepozornosť a peniaze ukradli.



Polícia pátra po mužovi, ktorý je vysoký 180 centimetrov a má čierne vlasy, hovoril nemeckým prízvukom. Oblečený bol v čiernej vetrovke. Žena je vysoká 170 centimetrov a má blond vlasy. Bola oblečená v béžovej vetrovke, bordovo–červenej sukni a obuté mala hnedé čižmy, na tvári slnečné okuliare.



Za taký zločin, spáchaný na chránenej osobe, hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov.



Polícia vyzýva seniorov, aby neodovzdávali a nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, aj keď pôsobia dôveryhodne, a nevpúšťali ich do príbytkov. V prípade akýchkoľvek pochybností nech policajtov kontaktujú na známom čísle 158.