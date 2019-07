Opitý muž bez vodičáka s autom narazil do budovy

Policajti obvinenému namerali v dychu 1,79 promile alkoholu.

Jasov 3. júla (TASR) – Tridsaťšesťročný muž pod vplyvom alkoholu a bez vodičského oprávnenia prerazil v pondelok (1. 7.) s autom zábradlie a narazil do budovy v katastrálnom území obce Jasov v okrese Košice-okolie. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že ho umiestnili do cely policajného zaistenia a obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



K dopravnej nehode došlo v pondelok krátko po 19.30 h. Policajti obvinenému namerali v dychu 1,79 promile alkoholu. "Muž viedol osobné motorové vozidlo značky Škoda Favorit po obci Jasov a pri odbočovaní na cestu vedúcu do Moldavy nad Bodvou s autom prerazil zábradlie na okraji cesty a následne narazil aj do rohu budovy jednej z predajní, kde vozidlo ostalo stáť. Vodič zranenia neutrpel," spresnila policajná hovorkyňa.



Ivanová dodala, že predbežná celková škoda bola vyčíslená na 400 eur. Mužovi hrozí za uvedený skutok jeden rok za mrežami.