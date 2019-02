Utiekol chovanec polepšovne v Tornali

Podľa vyjadrenia polície sa mal 17-ročný Ivan do reedukačného centra vrátiť 7. januára, ale neurobil tak.

Revúca 6. februára (TASR) – Polícia v Revúcej sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc a spoluprácu pri pátraní po 17-ročnom Ivanovi Donovalovi, chovancovi reedukačného centra v Tornali v Revúckom okrese. TASR o hľadanom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.



„Dotyčný mladík sa mal dňa 7. januára vrátiť do reedukačného centra, čo neurobil. Do uvedeného zariadenia bol umiestnený na základe rozhodnutia súdu,“ konkretizovala Kováčiková.



Dodala, že všetci, ktorí by o ňom vedeli poskytnúť akékoľvek bližšie informácie, tak môžu urobiť na ktoromkoľvek útvare PZ, na telefónnom čísle 158, alebo prostredníctvom oficiálnej stránky polície na sociálnej sieti Facebook.