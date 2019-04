BANKOVÁ LÚPEŽ V BRATISLAVE: Lupič uniká na motorke,peniaze mu vybuchli

Muž podľa informácií polície prišiel do banky s krátkou guľovou zbraňou a vyhrážal sa ňou zamestnankyni banky.

Bratislava 4. apríla (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc s pátraním po mužovi, ktorý vo štvrtok krátko po 16.30 h vylúpil banku na Saratovskej ulici v Bratislave a ušiel na motorke. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Muž podľa informácií polície prišiel do banky s krátkou guľovou zbraňou a vyhrážal sa ňou zamestnankyni banky. "Tá mu z obavy o život a zdravie vydala finančnú hotovosť vo výške približne 10.000 eur," dodal Szeiff s tým, že sa v banke pri lúpeži nikto nezranil.







Páchateľ následne odišiel z banky na športovom motocykli zatiaľ neznámej značky. Spozorovala ho však policajná hliadka, ktorá ho začala prenasledovať. "Počas unikania páchateľ stratil odcudzenú finančnú hotovosť, následne sa hliadke stratil z dohľadu a unikol v blízkosti Mosta Lafranconi v smere do mestskej časti Petržalka," priblížil ďalej policajný hovorca.



Polícia upozorňuje, že v odcudzenej hotovosti došlo počas úniku páchateľa k explózii farbiva na znehodnotenie bankoviek. Zafarbený by preto mohol byť aj samotný páchateľ. V prípade, že majú občania informácie, ktoré by policajtom mohli pomôcť v pátraní, môžu ich oznámiť na bezplatnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení i formou súkromnej správy na sociálnej sieti adresovanej profilu Polícia SR — Bratislavský kraj.