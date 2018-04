NEVIDELI STE JU? Hľadá sa Viktória Laurincová z Prievidze

Polícia žiada občanov o pomoc pri pátraní po nezvestnej 17-ročnej Viktórii Laurincovej z Prievidze. Mladistvá odišla z miesta svojho trvalého bydliska ešte 6. marca 2018. Informovala v utorok TASR trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová. Nezvestnosť dievčaťa nahlásila polícii jej matka 27. marca s tým, že nemá vôbec žiadnu vedomosť, kde by sa mohla nachádzať. Viktória Laurincová s ňou komunikuje len prostredníctvom sociálnej siete. Mala jej uviesť, aby sa o ňu nebála, že je v poriadku a osamostatňuje sa. Viktória má sklony k alkoholizmu a toxikománii- tvrdým drogám. V prípade ich užitia je veľmi agresívna. Na snímke nezvestná Viktória Laurincová z Prievidze.

Akékoľvek informácie, ktoré by smerovali k vypátraniu hľadanej osoby, môžu občania oznámiť na najbližší policajný útvar alebo na bezplatnú policajnú linku 158. Prípadne tak môžu urobiť na stálu službu Obvodného oddelenia Policajného zboru Prievidza na telefónnom čísle 096127 3755 alebo priamo na Kriminálnu políciu v Prievidzi na telefónnom čísle 0961273374.