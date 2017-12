Polícia pátra po totožnosti chodca, ktorého zrazilo v Pezinku auto

Má ísť o muža známeho pod prezývkou Buratino.

Bratislava 24. decembra (TASR) - Policajti pátrajú po totožnosti chodca, ktorý bol účastníkom sobotnej (23.12.) nehody na Myslenickej ulici v Pezinku v blízkosti čerpacej stanice. Má ísť o muža známeho pod prezývkou Buratino.



"Chodec utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený na ošetrenie do jednej z nemocníc. Vykonanou dychovou skúškou sa prítomnosť alkoholu v dychu vodiča nepreukázala. V tejto súvislosti polícia pátra po totožnosti doposiaľ neznámeho chodca," informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Chodec bol muž vo veku asi 35 až 40 rokov, vysoký približne 180 až 190 cm, štíhlej postavy. Oblečenú mal čiernu bundu, mikinu červenej farby, biele tričko s modrým vzorom a nápisom, modré rifle, obuté mal tenisky.



V prípade, ak občania disponujú akýmikoľvek informáciami, ktoré by mohli prispieť k stotožneniu neznámeho muža alebo informáciami, ktoré by mohli prispieť k objasneniu nehody, treba sa obrátiť na bezplatné číslo polície 158, alebo osobne na ktorékoľvek policajné oddelenie.