Zlodej v Galante ukradol notebook a dva reproduktory

Podozrivým je muž vo veku približne 30-35 rokov, vysoký 180 centimetrov, chudej postavy. Bezprostredne po krádeži mal nastúpiť do osobného auta Ford Mondeo.

Galanta 17. októbra (TASR) - Polícia pátra po totožnosti muža podozrivého z krádeže v predajni elektrospotrebičov na Ulici Esterházyovcov v Galante. Páchateľ bez použitia násilia odcudzil notebook zlatej farby a dva bezdrôtové reproduktory. Veci vložil do bieleho vaku a z predajne odišiel bez zaplatenia. Spoločnosti spôsobil škodu 467 eur.



Podozrivým je muž vo veku približne 30-35 rokov, vysoký 180 centimetrov, chudej postavy. Bezprostredne po krádeži mal nastúpiť do osobného auta Ford Mondeo. "Polícia žiada občanov o pomoc pri zistení totožnosti podozrivého. V prípade, že muža na fotografiách niekto spoznal, mal by to oznámiť polícii prostredníctvom linky 158," uviedla trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.