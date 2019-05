TRAGÉDIA: Po zrážke s vlakom v Bratislave zomrelo DIEŤA

Vlak smerujúci z Bratislavy do Kútov zachytil ženu s maloletou osobou pri Devínskom jazere.

Bratislava 24. mája (TASR) - Policajti vyšetrujú okolnosti zrážky osobného vlaku so ženou a dieťaťom, ktoré podľahlo zraneniam. K tragickej udalosti došlo vo štvrtok (23. 5.) večer v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.



Vlak smerujúci z Bratislavy do Kútov zachytil ženu s maloletou osobou pri Devínskom jazere. Osoby prechádzali popri železničnej trati. "Stalo sa tak aj napriek tomu, že rušňovodič použil výstražné znamenie a rýchlobrzdu. Na miesto sa ihneď dostavili všetky záchranné zložky. Maloletá osoba (5) utrpela zrážkou s vlakom zranenia, ktorým podľahla. Žena bola záchranármi prevezená na ošetrenie do nemocnice," doplnila Mihalíková.



Ďalšie okolnosti zrážky sú podľa hovorkyne predmetom vyšetrovania. "Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia," uzavrela.