Polícia pomáhala žene, v jazere Bagrovka sa pred jej očami utopil muž

Telo muža v pondelok krátko pred 21.15 h vytiahli z jazera hasiči.

Bratislava 19. júna (TASR) - Policajná hliadka bola v pondelok (18.6.) vo večerných hodinách privolaná k jazeru Bagrovka v katastrálnom území obce Ivanka pri Dunaji v okrese Senec. Na základe prijatého oznámenia na tiesňovú linku sa muž po skoku do jazera už nevynoril. Policajti po príchode spozorovali rozrušenú ženu, ktorá sa rozbehla do jazera. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.



"Policajti skočili do vody a ženu brániacu sa pomoci vytiahli na breh. Záchranári poskytli 40-ročnej žene prvú pomoc a za účelom vykonania ďalších vyšetrení ju previezli do jednej z bratislavských nemocníc," povedala policajná hovorkyňa.



Telo muža krátko pred 21.15 h vytiahli z jazera hasiči. "Ohliadajúci lekár skonštatoval u 26-ročného muža z Ružomberka smrť a na zistenie presnej príčiny odporučil vykonať pitvu," povedala Mihalíková. Ďalšie okolnosti sú predmetom vyšetrovania. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Bernolákovo už v tejto súvislosti začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.