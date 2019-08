Polícia prešetrí zákrok policajtov voči Rómovi na čerpacej stanici

Podľa polície sa vo vonkajších priestoroch čerpacej stanice nachádzala skupina osôb, ktorá sa správala hlučne počúvaním hudby z reproduktora a požívala alkoholické nápoje.

Košice 13. augusta (TASR) – Zákrok policajtov voči Rómovi na čerpacej stanici v košickej mestskej časti Šaca prešetrí ich nadriadený. Podľa doterajších zistení vyhodnotil služobnú činnosť policajtov za zákonnú a adekvátnu. Uvádza to Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach na sociálnej sieti. Reaguje tým na zverejnené video, ktoré zachytáva asi desiatku Rómov a policajný zásah, ku ktorému došlo v pondelok (12. 8.) nadránom.



Podľa polície sa vo vonkajších priestoroch čerpacej stanice nachádzala skupina osôb, ktorá sa správala hlučne počúvaním hudby z reproduktora a požívala alkoholické nápoje. Ako tvrdí, u 34-ročného Košičana sa agresivita stupňovala.



„Vzhľadom na to, že osoba neuposlúchla žiadne výzvy policajta, bolo rozhodnuté o jej zaistení, pri ktorom osoba kládla aktívny odpor, nakoniec však sama nasadla do služobného vozidla, kde sa správala naďalej agresívne,“ uvádza s tým, že donucovacie prostriedky použili až po opakovanom upozornení. Po príchode ďalších policajných hliadok na miesto sa podľa KR PZ Košice situácia upokojila.



Muža podozrivého zo spáchania priestupku proti verejnému poriadku, ktorý mal v dychu 1,27 promile alkoholu, umiestnili do cely policajného zaistenia a po zadokumentovaní priestupku prepustili na slobodu. „Počas služobného zákroku k zraneniu podozrivej osoby nedošlo,“ dodala polícia.