Pri cestnej kontrole objavili policajti viac ako 100 dávok marihuany

Tridsaťštyriročný Dárius z Piešťan pri kontrole dokladov a vyberaní telefónu z auta vytiahol spod sedadla vrecúško so sušinou.

Nové Mesto nad Váhom 13. apríla (TASR) - Obvineniu zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi čelí 34-ročný muž z Piešťan. Policajti u neho počas bežnej cestnej kontroly auta, v ktorom sedel ako spolujazdec, našli drogy, informovala v piatok TASR trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.



"Vozidlo Seat Alhambra zastavila hliadka novomestských policajtov 10. apríla po 17.00 h pri bežnej cestnej kontrole na ulici Ľ. Podjavorinskej v Novom Meste nad Váhom. Vodiča auta policajti vyzvali k predloženiu dokladov potrebných k vedeniu vozidla, taktiež skontrolovali aj jeho spolujazdca," uviedla Antalová.



Tridsaťštyriročný Dárius z Piešťan podľa nej pri kontrole dokladov a vyberaní telefónu z auta vytiahol spod sedadla vrecúško so sušinou, ktoré sa roztrhalo a sušina sa vysypala do interiéru vozidla. "Policajti v zmysle zákona podozrivú sušinu zaistili a zaslali na expertízne skúmanie. Expertíza potvrdila, že ide o minimálne 113 bežných dávok drogy - marihuany," doplnila.



Po vykonaní potrebných procesných úkonov obvineného umiestnili do policajnej cely. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Nového Mesta nad Váhom spracoval podnet na jeho vzatie do väzby, ktorému novomestský sudca vyhovel. "Dáriusovi za uvedený skutok, ak ho súd uzná vinným, hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov," dodala Antalová.