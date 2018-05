Pri dopravnej nehode na Seneckej ceste zahynul 34-ročný motocyklista

Tragická nehoda si vyžiadala dopravné obmedzenia.

Bratislava 7. mája (TASR) - Na Seneckej ceste sa zrazilo auto s 34-ročným motocyklistom, ten zahynul. Okolnosti tragickej dopravnej nehody polícia vyšetruje. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.



K dopravnej nehode došlo krátko po 15.00 h. Motocyklista prechádzal po Seneckej ceste z Bratislavy smerom do obce Ivanka pri Dunaji. "Z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do ľavej zadnej časti pred ním idúceho osobného vozidla zn. Mercedes, pričom padol na vozovku, kde následne došlo k stretu s protiidúcim osobným motorovým vozidlom zn. Opel Astra," opísala Mihalíková.



Na mieste zasahoval záchranársky vrtuľník, no motocyklistu sa zachrániť nepodarilo. U vodičov vozidiel polícia alkohol nezistila. "Na zistenie prítomnosti alkoholu v tele motocyklistu bol nariadený odber krvi," doplnila hovorkyňa.



Tragická nehoda si vyžiadala dopravné obmedzenia. Polícia apeluje na motocyklistov a ostatných účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali zodpovedne, tolerantne, predvídavo a dodržiavali pravidlá cestnej premávky. "Aby sa do cieľa svojej cesty dostali bezpečne," uzavrela Mihalíková.