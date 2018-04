ŠOFÉROVANIE BEZ VODIČÁKU SA MU STALO OSUDNÝM: Mladík sa v aute zabil

Spolujazdec zosnulého vodiča zranenia neutrpel, v dvojčlnenej posádke auta, do ktorého narazil, utrpela ľahšie zranenia 46-ročná spolujazdkyňa.

Bratislava 30. apríla (TASR) – V úseku výjazdu z diaľnice D1 na Einsteinovu ulicu v Bratislave zomrel v nedeľu (29.4.) večer pri tragickej dopravnej nehode 18-ročný vodič. S limuzínou BMW 7 z doposiaľ nezistených príčin najprv narazil do zvodidiel, následne sa pri odraze dostal do stretu s iným osobným autom Kia Carnival. Spolujazdec zosnulého vodiča zranenia neutrpel, v dvojčlnenej posádke auta, do ktorého narazil, utrpela ľahšie zranenia 46-ročná spolujazdkyňa.







"Vyšetrovanie dopravnej nehody preukázalo, že zosnulý vodič nikdy nebol držiteľom vodičského oprávnenia a šoféroval aj napriek udelenému zákazu činnosti viesť motorové vozidlá," informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) Michal Szeiff.



"Celková škoda spôsobená nehodou bola vyčíslená na približne 17.000 eur," dodal. Odstraňovanie následkov nehody si vyžiadalo viac ako trojhodinové obmedzenie premávky v úseku.



Príčiny a okolnosti dopravnej nehody vyšetrujú policajti Krajského dopravného inšpektorátu KR PZ v Bratislave.