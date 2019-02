Pri Komárovciach auto narazilo do stromu: Štyria zranení

Požitie alkoholu u vodiča polícia nezistila.

Komárovce 1. februára (TASR) – Štyria ľudia sa zranili pri dopravnej nehode v katastri obce Komárovce v okrese Košice-okolie, ktorá sa stala v piatok ráno. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová, polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.



"Podľa doterajších zistení 38-ročný vodič z okresu Košice-okolie viedol vozidlo značky Renault Twingo v smere od obce Mokrance do obce Buzica, kde pri prejazde pravotočivou zákrutou na mokrej namrznutej vozovke pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť stavu a povahe vozovky, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam, dostal sa s vozidlom do šmyku a plynulo prešiel cez protismer do priekopy," spresnila s tým, že auto následne narazilo do stromu a prevrátilo sa na strechu.



Pri dopravnej nehode sa traja ľudia zranili ťažko a jedna osoba utrpela ľahké zranenia. Požitie alkoholu u vodiča polícia nezistila. "Vodičovi bol na mieste zadržaný vodičský preukaz," dodala Mésarová.



Bližšie okolnosti a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.