POLÍCIA:Dopravné obmedzenia v Bratislave výrazne sťažia presun vodičov

Polícia i hasiči deklarujú, že sú pripravení urobiť maximum, aby prišla pomoc ľuďom aj pre dopravné obmedzenia v čo najkratšom čase.

Bratislava 14. februára (TASR) – Pri rozsiahlych dopravných obmedzeniach v Bratislave, ktoré nastanú od piatka (15. 2.) večera, bude polícia využívať vo zvýšenej miere aj inštitút objektívnej zodpovednosti. Vodičov preto vyzýva, aby si všímali dopravné značenia a dodržiavali pravidlá cestnej premávky a zabránili tak zhoršeniu dopravnej situácie v hlavnom meste. Polícia žiada, aby verejnosť pre dopravné obmedzenia nezneužívala tiesňové linky a v prípade, ak chce nahlásiť problémy v doprave, využívala informačnú linku 0800 242 000. Bratislavu podľa polície čaká zaťažkávajúca skúška pre výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne pre prestavbu mimoúrovňovej križovatky Prievoz a pre výstavbu podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy. V súvislosti s Mlynskými nivami pôjde o obmedzenia rádovo v mesiacoch a pri D4 a R7 v rokoch. Pri týchto stavbách totiž dôjde k dopravným uzáverám niektorých komunikácií a tak dôjde k zmene organizácie dopravy a niektoré cesty môžu byť preťažené, ide najmä o Gagarinovu ulicu. Polícia preto postupne realizuje zmeny na dynamickom riadení dotknutých križovatiek a zmeny v dopravnom značení.



"Máme posilnený výkon služby jednotlivými policajtmi služby dopravnej polície z Bratislavského kraja prioritne, ďalej sú to Košice, Banská Bystrica, Žilina a Prešov. Policajti v rannej a poobedňajšej špičke budú velení do priamych úsekov najexponovanejších križovatiek," priblížil zástupca riaditeľa Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Tibor Sekula. Polícia počíta, že na cestách v Bratislave počas dopravných obmedzení dôjde k zvýšeniu počtu škodových udalostí a nehôd. Na monitorovanie situácie bude využívať kamery a aj vrtuľník.







Blížiace sa dopravné obmedzenia podľa polície výrazne sťažia presun vodičov, ale aj záchranných zložiek. "Tiesňová linka 158 bude počas tohto obdobia od pondelka (18. 2.), odkedy sa očakáva najväčší dopravný nápor, posilnená, čo sa týka výkonu služby. Ľudí však žiadame, aby nezneužívali linky tiesňového volania," povedal riaditeľ operačného odboru KR PZ v Bratislave Viktor Tuma. Žiadna z tiesňových liniek nebude podľa jeho slov verejnosti podávať informácie o doprave. Mesto Bratislava pre tento účel zriadilo pre ľudí informačnú linku 0800 242 000, kde môžu hlásiť problémy v doprave, alebo klásť otázky v súvislosti s dopravnými riešeniami.



Polícia i hasiči deklarujú, že sú pripravení urobiť maximum, aby prišla pomoc ľuďom aj pre dopravné obmedzenia v čo najkratšom čase. Hasiči preto mobilizujú aj dobrovoľné hasičské zbory. Riaditeľ operačného odboru Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR Miroslav Jancek apeluje na vodičov i cestujúcich, aby si svoje cesty vopred plánovali a počítali s časovým zdržaním. Taktiež, aby so sebou mali zásobu pitnej vody, dostatok paliva a liekov, ak ich užívajú. Odporúča mať aj nabitý telefón. Ak sa vodiči ocitnú v kolóne, vyzýva, aby rešpektovali záchranné zložky a umožnili im prejazd.



Viac informácií môžu vodiči nájsť na webe www.zvladneme.to alebo na sociálnej sieti na stránke s názvom Polícia SR - Bratislavský kraj.