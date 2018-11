Pri poľovačke omylom zastrelili 29-ročnú ženu

Tragédia sa stala pravdepodobne pri prebíjaní brokovej zbrane zatiaľ nestotožneného poľovníka.

Mojmírovce 10. novembra (TASR) – Pri poľovačke na bažanty prišla o život 29-ročná žena z Nedašoviec v okrese Bánovce nad Bebravou. Nešťastie sa stalo v sobotu v bažantnici neďaleko Veľkej doliny pri Mojmírovciach v okrese Nitra. Žena bola na poľovačke ako honec so psom.



Tragédia sa stala pravdepodobne pri prebíjaní brokovej zbrane zatiaľ nestotožneného poľovníka. Po strele do chrbta bola žena prevezená do nemocnice v Nitre, kde zraneniam podľahla. „Okolnosti a miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania. Polícia vedie trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková.