VYŇUCHAL JU: Na Orave našli nezvestnú ženu, plánovala samovraždu

Bratislava/Dolný Kubín 11. októbra (TASR) – Policajný psovod so služobným psom vypátral na Orave nezvestnú ženu, u ktorej hrozilo, že spácha samovraždu. Policajti ženu preniesli z neprístupného terénu a odovzdali do starostlivosti záchranárom. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.



Polícia v Dolnom Kubíne podľa jej slov prijala v piatok 5. októbra oznámenie o nezvestnosti 40-ročnej ženy. "Žena vo večerných hodinách odišla z miesta bydliska smerom k horskému priechodu Príslop. Podľa získaných informácií hrozilo, že si chce siahnuť na život. Do pátrania po nezvestnej žene bol povolaný aj psovod so služobným psom Metro. V hustom krovinatom poraste pes vyštekal nezvestnú ženu, ktorá ležala na zemi a nejavila známky života," uviedla Balogová.







Žena bola v bezvedomí, psovod jej skontroloval životné funkcie, uložil do stabilizovanej polohy. Nebola schopná komunikácie, plytko dýchala, preto psovod požiadal o rýchle privolanie rýchlej zdravotnej pomoci. "Do príchodu záchranárov policajné hliadky ženu preniesli z neprístupného terénu. Následne si ju prevzali do starostlivosti záchranári," uzavrela hovorkyňa.