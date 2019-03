Pri Prievidzi sa zrazili dve autá, obaja vodiči sú ťažko zranení

Troch ťažko zranených ľudí si vyžiadala čelná zrážka, ku ktorej došlo v pondelok 4. marca 2019 približne o 6.30 h na ceste I/9 medzi Prievidzou a Handlovou. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová. "Tridsaťpäťročný Peter z Prievidze na vozidle Toyota Corola jazdil po ceste I/9 smerom z Handlovej do Prievidze. Z doposiaľ nezistených príčin prešiel cez dva jazdné pruhy do protismernej časti vozovky, kde narazil do zvodidiel. Po náraze Toyotu odhodilo späť do jazdného pruhu, kde v tom čase jazdil 39-ročný Richard z okresu Prievidza na vozidle Hyundai i20 a došlo k čelnej zrážke," opísala Antalová. Ťažké zranenia utrpeli obaja vodiči, a taktiež sa ťažko zranil aj 35-ročný spolujazdec z Toyoty.