Polícia realizuje preventívne aktivity pre deti a seniorov

Bratislava/Dolná Tížina 30. marca (TASR) - Policajti realizujú s deťmi a seniormi vzdelávacie aktivity, aby pomohli predísť kriminalite páchanej na týchto skupinách.



Preventistka z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV navštívila deti v materskej škole v mestskej časti Karlova Ves. Priblížila im nástrahy, ktoré môžu hroziť, keď idú samé po ulici alebo sú na výlete, prípadne, keď sa stratia rodičom na ihrisku alebo v nákupnom centre. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti.



Policajtka deti upozornila na to, aby si nikdy nesadali k cudzím ľuďom do auta, aj keď sú na nich milí. Tiež, že si nemajú brať sladkosti, hračky ani iné predmety, ktoré im môže cudzí človek ponúknuť. Deti boli podľa polície veľmi vnímavé, pozorne počúvali a tiež sa chceli podeliť o svoje skúsenosti.



Preventívnu aktivitu so seniormi realizovala polícia v obci Dolná Tížina v okrese Žilina. Na pozvanie starostky zorganizovali v kultúrnom dome aktivitu, zameranú na podvody páchané na senioroch. Na sociálnej sieti o tom informoval Policajný zbor SR. Seniori sú podľa polície veľmi zraniteľní, dôverčiví, osamelí a sú často objektom záujmu podvodníkov, ktorí rôznymi emočnými príbehmi od nich vylákajú celoživotné finančné úspory.



Policajti seniorom premietli prezentáciu, v ktorej podrobne spracovali najčastejšie sa opakujúce prípady podvodov páchaných na senioroch spolu s odporúčaniami a radami, ako sa nestať obeťou nielen podvodníkov. Poradili im ohľadom všetkých druhov trestnej činnosti páchanej na senioroch. Prítomným rozdali informačné materiály k prezentovanej téme aj reflexné pásiky.