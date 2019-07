VEĽKÁ BITKA SÚRODENCOV: Bodnutie nožom jeden z nich neprežil

Prešovský krajský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin vraždy.

Toporec 15. júla (TASR) – Polícia rieši obzvlášť závažný zločin vraždy, ktorá sa mala podľa krajskej policajnej hovorkyne z Prešova Jany Ligdayovej stať v noci zo soboty (13. 7.) nedeľu (14. 7.) pri chate v extraviláne obce Toporec.



„V lokalite zvanej 'Pustovec' mali medzi sebou vzájomný konflikt traja bratia. Po požití alkoholických nápojov došlo aj k verbálnemu konfliktu a neskôr k fyzickej potýčke,“ priblížila incident hovorkyňa. Z doposiaľ získaných informácií polícia vie, že jeden z bratov mal dvakrát pichnúť nožom do trupu 31-ročného súrodenca. Ten v dôsledku zranení, šoku po úraze a krvácania na mieste zomrel.



„Prešovský krajský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin vraždy. Polícia zadržala dvoch podozrivých mužov, a to vo veku 44 a 39 rokov. Tí boli umiestnení do cely policajného zaistenia,“ doplnila Ligdayová s tým, že zákon pri tomto zločine stanovuje pre páchateľa trestnú sadzbu odňatia slobody na 20 až 25 rokov.