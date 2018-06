Senica bola neprejazdná. Mohla za to zrážka autobusu s osobným autom

Vo všetkých troch prípadoch boli dychové skúšky na alkohol u vodičov negatívne. Zrazenej chodkyni bude odobratá krv.

Senica 14. júna (TASR) – Vo štvrtok v dopoludňajších hodinách musela byť z dôvodu dopravných nehôd uzavretá cesta v Senici a doprava odklonená mimo mesta. TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová.



Prvá dopravná nehoda sa stala na Hurbanovej ulici, kde osobné auto odbočovalo doľava, pričom do neho zozadu narazil autobus. V dôsledku nárazu bolo auto odhodené do protismeru, kde sa zrazilo s protiidúcim vozidlom. "Pri nehode sa ľahko zranil vodič osobného auta. V autobuse sa okrem neho iné osoby nenachádzali," uviedla hovorkyňa.



V blízkosti tejto nehody prišlo k ďalšej škodovej udalosti. Vodič iného autobusu videl, že okolo nehody neprejde, začal teda cúvať a narazil do osobného auta. Táto udalosť sa zaobišla bez zranení. "Cesta bola približne do 8.00 h úplne neprejazdná, policajné hliadky vykonávali odklon dopravy cez Kunov. Okolo 9.00 h bol úsek sprejazdnený v jednom jazdnom pruhu," doplnila Kredatusová.



V priebehu dopoludnia došlo k dopravnej nehode aj na miestnej komunikácii na Sotinskej ulici smerom k nákupnému centru. Vodička si nevšimla 76-ročnú chodkyňu prechádzajúcu cez priechod pre chodcov, ktorú zrazila. Ženu previezla do nemocnice, pričom rozsah jej zranení zatiaľ nie je známy.



Vo všetkých troch prípadoch boli dychové skúšky na alkohol u vodičov negatívne. Zrazenej chodkyni bude odobratá krv. "Polícia apeluje na vodičov, aby sa na jazdu dostatočne sústredili, plne sa venovali vedeniu vozidla a sledovali situáciu v cestnej premávke," uzavrela hovorkyňa.