Šofér bez vodičského preukazu unikal a nereagoval na varovné výstrely

Pri lustrácii policajti zistili, že vodič, 41-ročný Milan H. z Bratislavy, má uložený zákaz šoférovať na 60 mesiacov.

Bratislava 20. januára (TASR) - Dráma ako z akčných filmov sa v sobotu (19.1.) neskoro večer odohrala v uliciach Bratislavy. Unikajúce podozrivé auto sa polícii podarilo zastaviť až po opakovanom použití varovných výstrelov.



Zásah sa začal krátko po 22.00 h na diaľnici D1 necelých 50 km od Bratislavy. Hliadka diaľničnej polície vyzvala šoférov dvoch osobných vozidiel, aby ju nasledovali na odpočívadlo Čataj. Šofér jedného z áut však na výzvu nereagoval a pokračoval rýchlou jazdou v smere do Bratislavy. "Na úrovni odbočky z diaľnice D1 na Zlaté piesky vodič s vozidlom prudko odbočil v smere na Cestu na Senec a ďalej na Tuhovskú ulicu, na ktorej bezohľadnou jazdou v rýchlosti viac ako 120 km/h ohrozoval iných účastníkov cestnej premávky,“ opísal priebeh udalostí hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.



Auto prechádzalo ďalšími ulicami hlavného mesta, pričom nezastavilo ani na opakované varovné výstrely, ktoré prenasledujúci policajti použili v súlade so zákonom. Jeden z výstrelov zasiahol a poškodil zadné koleso unikajúceho vozidla. "Ani to však vodiča neodradilo a vysokou rýchlosťou pokračoval smerom na nadjazd diaľnice D1 do Petržalky, následne zišiel na Gagarinovu ulicu, kde ohrozoval iných účastníkov cestnej premávky kľučkovaním medzi vozidlami," informoval Szeiff. Naháňačku ukončil až náraz prenasledovaného vozidla do vyvýšeného obrubníka na Miletičovej ulici.



Pri lustrácii policajti zistili, že vodič, 41-ročný Milan H. z Bratislavy, má uložený zákaz šoférovať na 60 mesiacov. Polícia voči nemu vzniesla obvinenie z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia a umiestnila ho do cely policajného zaistenia. V prípade preukázania viny mu hrozí až dvojročné väzenie, prípad riešia v tzv. superrýchlom konaní.