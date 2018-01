Polícia odmieta údajnú detskú prostitúciu spojenú so syfilisom

Z materiálov, ktorými disponuje OR PZ v Trebišove, vyplýva, že medzi nakazenými sa nachádza 11 maloletých osôb, z toho deväť chlapcov a dve dievčatá.

Trebišov 30. januára (TASR) – Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Košice sa ohradilo voči medializovaným informáciám o šírení infekčného ochorenia syfilis v Trebišove, ktoré je údajne spojené s prostitúciou detí z rómskej osady. "Považujeme za neobjektívne a nesprávne informácie prezentované niektorými mienkotvornými médiami, politikmi i ďalšími osobami verejného života, že medzi poškodenými osobami sú deti vo veku sedem až desať rokov, ktoré poskytujú sexuálne služby," uvádza sa v utorkovom stanovisku polície.



Z materiálov, ktorými disponuje Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (OR PZ) v Trebišove, vyplýva, že medzi nakazenými sa nachádza 11 maloletých osôb, z toho deväť chlapcov a dve dievčatá. "Najmladšie dievča je vo veku 13 rokov a chlapec vo veku 12 rokov. Poukazujúc na zistené informácie a vykonávané vyšetrovanie nebol ani u jednej z týchto maloletých osôb potvrdený sexuálny styk vykonávaný prostitúciou," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Vzhľadom na odstup času, ktorý uplynul od nakazenia chorobou po získanie informácie - v niektorých prípadoch viac ako rok, je vyšetrovanie takýchto vecí podľa polície aj vzhľadom na vek a mentálnu vyzretosť nakazených osôb zvlášť náročné. "V niektorých prípadoch preverovanie a vyšetrovanie naďalej prebieha aj z dôvodov, že u niektorých maloletých bolo potvrdené, že dané ochorenie získali v rodinnom prostredí s nízkym hygienickým štandardom," uviedla polícia s tým, že nie je ničím výnimočným, ak na jednom lôžku spí šesť až osem rodinných príslušníkov.



V kontexte médiami uverejnených informácií, ktoré sa odvolávajú na vyjadrenia lekárov, že príčinou šírenia syfilisu je prostitúcia aj maloletých osôb, OR PZ v Trebišove poukazuje na to, že ak by bola táto informácia pravdivá, tak Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trebišove by zaznamenal zvýšený počet hlásených prípadov syfilisu u majoritnej časti obyvateľstva, ktorej sú tieto sexuálne služby poskytované. To sa však nepotvrdilo. "Aj keď nemožno poprieť fakt, že v meste Trebišov je niekoľko osôb, ktoré ponúkajú sexuálne služby, podľa zistení polície tieto osoby nie sú nakazené pohlavnou chorobou a sú plnoleté. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Trebišove doposiaľ nebolo doručené ani jedno oznámenie o výskyte uvedenej pohlavnej choroby od žiadneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti mimo spomínaného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove," uvádza polícia. Zákonnou povinnosťou každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je pritom vypísať hlásenie o pohlavnej chorobe, ktorého súčasťou je informácia, či osoba poskytovala sexuálne služby, alebo mala kontakt s osobou, ktorá sexuálne služby poskytovala.



V súvislosti s mediálne prezentovanými vyjadreniami lekárov o poskytovaní sexuálnych služieb maloletými osobami vo veku sedem až desať rokov začala trebišovská polícia vykonávať vyšetrovanie vo veci podozrenia zo spáchania zločinu sexuálneho zneužívania.



Informáciu o pohlavnej chorobe syfilis, ktorá sa vo zvýšenej miere vyskytla v miestnej rómskej osade, pričom poškodenými mali byť aj maloleté osoby, získalo OR PZ v Trebišove začiatkom roka 2017. Na základe týchto informácií okresný policajný riaditeľ zvolal stretnutie, ktoré sa konalo v marci za účasti predstaviteľov RÚVZ, štátnej a mestskej polície, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, trebišovskej nemocnice a dermatovenerológa Ondreja Bobíka. Po oboznámení sa so situáciou bol dohodnutý ďalší postup s cieľom znížiť nárast ochorení pohlavnou chorobou. "Na podklade tohto pracovného stretnutia bolo Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Trebišove dňa 21. marca 2017 doručené oznámenie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove, v ktorom bolo uvedených 45 prípadov výskytu pohlavnej choroby syfilis zaznamenanej v roku 2016 u osôb mladších ako 18 rokov. Pred týmto dátumom polícia v Trebišove nedisponovala žiadnym oznámením týkajúcim sa ochorenia pohlavnou chorobou syfilis," informovala Ivanová.



Vyjadrenia niektorých médií označila polícia za účelové, tendenčné a hrubo skresľujúce objektívne skutočnosti o šírení nákazy syfilis v meste Trebišov.