Trestných činov v okrese Bratislava II vlani ubudlo najviac v rámci SR

Bratislava 3. apríla (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (OR PZ) v Bratislave II dosiahlo v minulom roku jeden z najlepších výsledkov v objasňovaní kriminality vo svojej histórii, pričom v porovnaní s rokom 2016 sa celková objasnenosť zvýšila o takmer šesť percent. Polícia v tomto bratislavskom okrese dosiahla v roku 2017 pozitívny výsledok v porovnaní s predchádzajúcim rokom aj v objasňovaní násilných trestných činov, a to o viac ako 15 percent, v majetkovej trestnej činnosti o 5,7 percenta a v ekonomických trestných činoch o 7,42 percenta.



"Ako riaditeľa ma teší trend znižovania nápadu trestnej činnosti, ktorý v roku 2017 zaznamenal pokles o 661 trestných činov, čo bolo najviac v rámci SR. Začiatok roku 2018 ukazuje, že ak sa rapídne nezhorší bezpečnostná situácia a ešte výraznejšie nepoklesnú počty policajtov, mohli by sme tento trend udržať, aj keď už nie taký výrazný. Za prvé dva mesiace roku 2018 bol každý druhý trestný čin v okrese Bratislava II objasnený,“ uviedol v utorok pre TASR riaditeľ OR PZ Bratislava II Ján Pažický.



V minulom roku bolo na území OR PZ v Bratislave II zaznamenaných 120 trestných činov drogového charakteru. Z nich bolo 82 doposiaľ objasnených, čo predstavuje objasnenosť na 68,33 percenta. Za prvé dva mesiace tohto roku polícia v okrese eviduje nápad 31 drogových trestných činov, pričom doposiaľ došlo k obvineniu v piatich prípadoch. "Nakoľko ide o čerstvé prípady, čaká sa v ostatných veciach na výsledky expertízneho skúmania (doba trvania približne dva mesiace) a následne po prijatí výsledkov skúmania bude aj v ostatných veciach rozhodnuté," povedal Pažický.



Toto okresné riaditeľstvo PZ je personálne poddimenzované. K 1. marcu tohto roku v okrese pôsobilo 306 príslušníkov Policajného zboru, čo je o 66 príslušníkov menej, ako je plánovaný stav. Do okresu spadajú obvodné oddelenia (OO) PZ Bratislava Ružinov východ, Bratislava Ružinov západ, Bratislava Trnávka, Bratislava Podunajské Biskupice a Bratislava Vrakuňa. Celkovo sa starajú o bezpečnosť 114.920 obyvateľov (stav k 31. decembru 2017).



"S nedostatkom príslušníkov PZ sa však borí celé Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave. Dôvodom nenaplnených tabuľkových stavov je nízky záujem uchádzačov o vstup do Policajného zboru. To môže prameniť jednak z nedostatočného finančného ohodnotenia práce policajtov - hlavne v porovnaní s platmi v hlavnom meste SR, ako aj s náročnosťou pracovnej náplne," dodal riaditeľ OR PZ Bratislava II.



V minulom roku na OR PZ v Bratislave II napadlo 2557 trestných činov. Z nich sa podarilo objasniť 1134. To predstavuje mieru objasnenosti 44,35 percenta. Pri násilnej trestnej činnosti bola objasnenosť 79,58 percenta.