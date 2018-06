Trnavčan podpaľoval kontajnery kvôli nezhodám so smetiarmi

Má mať na svedomí niekoľko desiatok prípadov v rôznych častiach mesta.

Trnava 27. júna (TASR) - Polícia vypátrala muža podozrivého z podpaľovania smetných nádob v Trnave. Má mať na svedomí niekoľko desiatok prípadov v rôznych častiach mesta. Trnavčan podpaľoval kontajnery kvôli údajným nezhodám so smetiarmi v minulosti. Informovala o tom polícia.



K trestnej činnosti dochádzalo zväčša v nočných hodinách. "Dolapenie páchateľa bolo o to zložitejšie, pretože kým vypukol viditeľný požiar, na mieste sa už nikto nenachádzal. Z kamerových záznamov sa dlho nedala zachytiť žiadna stopa, až na jeden prípad z mája tohto roku," informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová.



Príslušníci kriminálnej polície si na jednom veľmi nejasnom kamerovom zázname všimli špecifický prvok na bicykli podozrivého cyklistu. Operatívnou činnosťou policajti na druhý deň vypátrali inkriminovaný bicykel a následne aj podozrivého muža.



"Na základe zhromaždených dôkazov obvinil poverený príslušník polície v uplynulom týždni 32-ročného Antona z Trnavy z prečinu poškodzovania cudzej veci v siedmich prípadoch podpálenia smetných nádob. Išlo o prípady na uliciach Tehelná, Sladovnícka, Saleziánska, Veterná a Okružná. Na Okružnej ulici sa požiar rozšíril aj na oplotenie stojiska kontajnerov a taktiež na neďaleko zaparkované osobné auto Volkswagen Golf. Viacerým majiteľom vznikla škoda vyššia ako 7700 eur. Motívom konania obvineného muža boli údajne nezhody so smetiarmi z minulosti," dodala hovorkyňa.



Na objasnení ostatných prípadov poškodených smetných nádob polícia stále pracuje. V prípade uznania viny hrozí obvinenému, v minulosti už trestanému mužovi, odňatie slobody na šesť mesiacov až tri roky.