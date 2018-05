Trnavskí policajti vypátrali dvoch zlodejov, ktorí vykradli auto

Poškodeným vznikla škoda viac ako 1100 eur.

Trnava 7. mája (TASR) – Trnavská polícia vypátrala dvoch mužov, podozrivých z krádeže vecí z auta. Krádež sa stala vo štvrtok 3. mája dopoludnia okolo 9. hodiny na parkovisku pred reštauráciou na Rybníkovej ulici v Trnave. „Vodič auta Mercedes Sprinter viezol do prevádzky tovar. Keď sa od auta na pár minút vzdialil, riadne ho uzamkol. Po príchode našiel poškodený zámok na dverách vodiča a zistil, že z auta zmizla pánska taška s peniazmi, osobnými dokladmi, platobnými kartami a viacerými zväzkami kľúčov, čierna peňaženka so stravnými lístkami a ďalšou hotovosťou,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová. Poškodeným vznikla škoda viac ako 1100 eur.



Príslušníci kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave preverili kamerové záznamy z miesta krádeže. Ako podozrivé vytypovali auto WV Polo s košickým evidenčným číslom. Toto auto a jeho podozrivý pohyb zachytili aj kamery mestskej polície. Do piatich hodín od krádeže policajti zadržali dvoch podozrivých mužov na Ulici 9. mája v Trnave, povedala Kredatusová. V aute, ktoré mali muži z požičovne, našli okrem vecí ukradnutých z Mercedesu aj ďalšie peňaženky a vlamačské náradie.



Policajný vyšetrovateľ po zhromaždení dôkazov obvinil 37-ročného Tomáša z Košíc a 31-ročného Zdenka z okresu Košice zo zločinu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Obom obvineným, v minulosti už trestaným za majetkovú trestnú činnosť, hrozí odňatie slobody na tri až desať rokov. „Polícia predpokladá, že obvinení sa podobnej trestnej činnosti mohli dopúšťať na celom území Slovenska. V prípade, že poškodení na policajných fotografiách spoznajú svoje veci, môžu sa prihlásiť na polícii,“ vyzvala Kredatusová.