Trojica Čechov mala v Trenčíne kupovať lieky na výrobu pervitínu

Obvineniu vo veci zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi čelia 27-ročný Jan, 29-ročný Petr a 36-ročný Pavel.

Trenčín 9. februára (TASR) - Traja muži z Českej republiky mali v Trenčíne kupovať lieky na výrobu pervitínu. Obvineniu vo veci zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi spáchaného formou spolupáchateľstva v tejto súvislosti čelí 27-ročný Jan, 29-ročný Petr a 36-ročný Pavel. Informoval v piatok trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.



"Obvinení sa spoločne dohodli, že si zabezpečia väčšie množstvo tabletiek na výrobu pervitínu. Do Trenčína prišli 6. februára na osobnom aute Fiat Stilo, v meste samostatne skupovali tabletky po lekárňach, pričom sa im spolu podarilo kúpiť 73 plátov tabletiek. Ďalšiemu ich nákupu zabránili policajti kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne," uviedol Kudlička.



Obvinený Jan si mal podľa polície neoprávnene zabezpečiť metamfetamím, ktorý prechovával u seba až do 6. februára. "Drogu mal ukrytú v bunde, ktorú dobrovoľne vydal policajtom. Zadržané množstvo metamfetamínu zodpovedá 185 bežným jednorazovým dávkam drogy. U obvineného Petra našli policajti jednu dávku metamfetamínu, ktorú mal ukrytú v peňaženke. Pri osobnej prehliadke obvineného Pavla našli použité injekčné striekačky," doplnil policajný hovorca.



Pri prehliadke osobného auta, ktoré bolo odstavené na parkovisku v Trenčíne, policajti podľa neho ešte našli čierne puzdro s troma injekčnými striekačkami a lyžičkou.



"Obvineným v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov. Vyšetrovateľ spracoval podnet na ich vzatie do väzby," dodal Kudlička.