Polícia ukončila vyšetrovanie v prípade exstarostu Kalinkova

Bratislava 2. apríla (TASR) – Polícia už ukončila vyšetrovanie v korupčnom prípade bývalého starostu Kalinkova (okres Senec). Štefana B. navrhla obžalovať. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl.



„V predmetnej trestnej veci vyšetrovateľ ukončil vyšetrovanie v marci 2018 predložením spisu prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR s návrhom na podanie obžaloby,“ povedal Wäldl pre TASR.



Strážcovia zákona obvinili z korupcie už viacerých starostov na Slovensku. Okrem exstarostu Kalinkova ide napríklad aj o bývalého starostu Marianky či Devínskej Novej Vsi.



Podľa polície mal Štefan B. v súvislosti s podanou urbanistickou štúdiou žiadať od zástupcu vlastníka nehnuteľností na viacerých osobných stretnutiach úplatok buď 20.000 eur, alebo prevod vlastníckych práv pozemkov v katastri za to, že predloží danú urbanistickú štúdiu do obecného zastupiteľstva.



Polícia neskôr rozšírila jeho obvinenie aj o ďalší skutok v súvislosti so stavebným konaním. V tomto prípade mal od vlastníka pozemkov žiadať hotovosť najmenej 330.000 eur, resp. 20 percent z hodnoty nešpecifikovaných pozemkov.