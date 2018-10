BUĎTE OBOZRETNÍ: Polícia upozorňuje na podvodníkov, okrádajú seniorov

Polícia v uplynulých dňoch opäť zaznamenala niekoľko prípadov podvodov na senioroch, pri ktorých starší ľudia uverili falošným elektrikárom.

Gbely 15. októbra (TASR) – Polícia zaznamenala minulý týždeň prípad podvodného správania sa v meste Gbely, keď sa obeťou stal 84-ročný muž. TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave Martina Kredatusová.



Neznámy muž preskočil plot a vošiel do predzáhradky rodinného domu. Bez vedomia či povolenia majiteľa pílil konáre na ihličnatých stromoch, pričom majiteľ ho vyzýval, aby s tým prestal. "Páchateľ na výzvy staršieho muža nereagoval, uviedol mu, že je zo súkromnej firmy a za vykonané práce musí zaplatiť. Vzápätí predložil poškodenému faktúru na sumu 850 eur," uviedla hovorkyňa polície. Ako ďalej dodala, páchateľ svojím konaním uviedol seniora do omylu a ten mu vyplatil plnú sumu. Polícia prípad vyšetruje ako porušovanie domovej slobody a podvod na chránenej osobe, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody na tri až desať rokov.



V súvislosti s nadchádzajúcim Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých polícia pripomína prípad z minulého roku. Neznámy muž ponúkol staršiemu občanovi v obci Brodské údajnú výhodnú ponuku pre dôchodcov na vykonanie renovačných prác na hrobe rodičov. "Hodnotu práce pred jej uskutočnením zámerne zamlčal a až po jej vykonaní žiadal vyplatiť sumu 1600 eur. Poškodený sumu spočiatku nechcel vyplatiť, no po neustálom naliehaní zaplatil najskôr 850 eur a neskôr doplatil ďalších 500 eur. Objem a povaha vykonaných prác na hrobe však vôbec nezodpovedali vyplatenej sume a poškodenému vznikla škoda minimálne 1000 eur," doplnila Kredatusová.



Polícia v uplynulých dňoch opäť zaznamenala niekoľko prípadov podvodov na senioroch, pri ktorých starší ľudia uverili falošným elektrikárom. Podvodníci zazvonili s tým, že im nesú preplatok na elektrine a žiadali rozmeniť peniaze, respektíve vydať z väčšej bankovky. Poškodení tak podvodníkom, ktorých vpustili dnu, odhalili svoje skrýše na peniaze a prišli tak o úspory. "Polícia preto upozorňuje najmä starších občanov, aby boli obozretní a nevpúšťali do príbytkov cudzích ľudí. Žiadne spoločnosti nevracajú peniaze v hotovosti. V hotovosti nevyplácajte žiadne peniaze a už vonkoncom nie za práce, ktoré si ani neobjednali," upozorňuje hovorkyňa KR PZ v Trnave.