Polícia upozorňuje rodičov, aby nenechávali svoje deti v aute

Košice 16. júna (TASR) - V súvislosti s aktuálnymi horúčavami pokračuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach v preventívno – informačnej kampani s názvom "Nezabudni na mňa v aute". Cieľom je upozorniť nielen rodičov, ale i širokú verejnosť na skutočnosť, že nechať dieťa vo vozidle bez dozoru je nezodpovedné.



"Policajti budú rozdávať letáky aj aromatické visačky s nápisom 'Nezabudni na mňa v aute' počas celého leta najmä na parkoviskách nákupných centier, hlavne u vodičov, ktorí majú vo vozidle autosedačku. Deti sú to najvzácnejšie, čo máme, preto - Rodičia, buďte zodpovední, chráňte si svoje deti, následky ponechania dieťaťa v aute môžu mať počas horúčav fatálne následky!" upozorňuje košická krajská polícia na sociálnej sieti.



V uplynulých rokoch sa na Slovensku stali prípady, keď rodič počas horúčav nechal v aute svoje dieťa, a to na následky prehriatia organizmu zomrelo. Záchranári varujú, že deti by nemali byť v aute samotné ani chvíľu.