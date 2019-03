Polícia už obvinila muža, ktorý prenasledoval primátora B. Bystrice

Muža zadržali po tom, ako sa primátorovi v sobotu (9. 3.) počas rodinného obeda dobýjal do bytu, vyzváňal a zúrivo kopal do dverí.

Banská Bystrica 11. marca (TASR) – Muž, ktorý dlhší čas prenasledoval banskobystrického primátora Jána Noska i jeho rodinu, skončil cez víkend v rukách polície. Zadržali ho po tom, ako sa primátorovi v sobotu (9. 3.) počas rodinného obeda dobýjal do bytu, vyzváňal a zúrivo kopal do dverí. Skôr než prišli policajti, do zvončeka mu zapichol nôž ako výstrahu a ušiel. Okolnosti incidentu zverejnil v nedeľu (10. 3.) na sociálnej sieti Nosko.



Ako v pondelok pre TASR reagovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, ide o 33-ročného muža z Banskej Bystrice, ktorého už obvinili z prečinu nebezpečného prenasledovania.



Podľa informácií TASR, ide o psychiatrického pacienta a vzhľadom na jeho zdravotný stav ho umiestnili v zdravotníckom zariadení.



"Na dotyčného pána som v priebehu jeden a pol roka opakovane podal trestné oznámenie. Posledné dve tento týždeň. Včera podvečer ho vypátrali a zadržali. Pevne verím, že vás už nočné ohňostroje nebudú obťažovať a moja rodina nebude musieť žiť v strachu," konštatoval Nosko v nedeľu. Poznamenal, že od neho dokonca dostal aj list v znení, "buď odstúpim, alebo si pre mňa príde sanitka".



Dôvod na vydýchnutie si majú teda i obyvatelia mesta pod Urpínom. Práve tento muž rušil ich nočný pokoj, niekoľko víkendov po sebe ich terorizoval odpaľovaním zábavnej pyrotechniky.



"Žiaľ, keď niekto odpáli ohňostroj, môže mu byť uložená iba pokuta v priestupkovom konaní. Taká je legislatíva a naši mestskí policajti ju vždy dodržia. Spomínaný občan si však z toho nič nerobil, pokutu zaplatil, policajtom sa smial do tváre a o pár dní odpaľoval znova," dodal primátor.